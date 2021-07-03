Майли Сайрус заработала 7 миллионов за пару часов Cнявшийся в «Холостяке» Колтон Андервуд показал обнаженное тело » Bloomberg: Связанные с Кремлем хакеры парализовали работу 200 компаний Киберактивисты, предположительно связанные с РФ, запустили вирус-вымогатель в системы действующей в США и Ирландии компании по производству программного обеспечения (ПО) Kaseya. По информации Bloomberg, злоумышленники из группировки REvil требуют выкуп в криптовалюте на сумму $45 тыс. Их действия сорвали работу еще 200 фирм, которые либо пользовались разработками Kaseya, либо сотрудничали с ее клиентами. Американские власти ведут расследование. Ранее спецслужбы США и Британии обвинили Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба Минобороны РФ в крупных кибератаках по всему миру. Подробнее читайте в материале «Росбалта».