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Bloomberg: Связанные с Кремлем хакеры парализовали работу 200 компаний

Киберактивисты, предположительно связанные с РФ, запустили вирус-вымогатель в системы действующей в США и Ирландии компании по производству программного обеспечения (ПО) Kaseya. По информации Bloomberg, злоумышленники из группировки REvil требуют выкуп в криптовалюте на сумму $45 тыс.

Их действия сорвали работу еще 200 фирм, которые либо пользовались разработками Kaseya, либо сотрудничали с ее клиентами.

Американские власти ведут расследование.

Ранее спецслужбы США и Британии обвинили Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба Минобороны РФ в крупных кибератаках по всему миру. Подробнее читайте в материале «Росбалта».

3 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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