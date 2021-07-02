За кілька місяців матимемо екологічну катастрофу в ОРДЛО, — Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про можливість екологічної катастрофи на Донбасі
Про це повідомляє «РБК-Україна«.
«За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області», — заявив Резніков.
Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тис. осіб.
Також голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив, що об’єкти підвищеної небезпеки знаходяться у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.
Однак, за його словами, поки що радіаційний фон там у межах норми.
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