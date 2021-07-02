Volvo представила концептуальный электромобиль будущего

Компания Volvo планирует уже в ближайшее десятилетие, к 2030 году, полностью перейти на выпуск автомобилей с электродвигателями и отказаться от производства легковых авто с двигателем внутреннего сгорания. Изменение типа двигателя предоставляет инженерам уникальную возможность применить в Volvo Concept Recharge новые принципы проектирования, позволяющие, например, изменить компоновку узлов авто, повысить комфортабельность салона, обеспечить повышенную безопасность и эргономичность электрокара.

Современные автопроизводители находятся на этапе перехода от проектирования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к созданию полностью электрифицированных авто с принципиально новыми инженерными решениями. Компания Volvo Cars презентовала электрокар Volvo Concept Recharge, при проектировании которого разработчики старались максимально избавиться от традиционных методов, применяемых при создании автомобилей с ДВС.

Представленный на официальном YouTube канале Volvo Cars видеоотчет демонстрирует технические решения, используемые инженерами в Volvo Concept Recharge. В частности, электродвигатель не требует громоздкой и сложной системы охлаждения, что позволяет уменьшить габариты моторного отсека, при этом значительно увеличив объем салона. Инженеры смогли расширить колесную базу, уменьшить дорожный просвет за счет плоского пола, в котором будет установлен аккумуляторный блок. В результате при увеличении объема салона инженеры смогли снизить высоту крыши и капота Volvo Concept, что в свою очередь уменьшило коэффициент лобового сопротивления и повысило маневренность и скоростные параметры электромобиля будущего.

Вместо привычной, но теперь бесполезной решетки радиатора технологи Volvo установили сплошную панель, что повысило прочностные характеристики. Расположенные по бокам от панели фары используют фирменный рисунок Thor’s Hammer и трансформируются в зависимости от времени суток: днем это стандартные светодиодные светильники, а для ночного освещения наружу выдвигается блок фар повышенной мощности. Во всех новых авто Volvo будут установлены датчики LiDAR от компании Luminar, обеспечивающие возможность автономного вождения.

Инженеры Volvo также использовали скрытые ручки для оригинальных дверей, которые стали распашными, как в автомобилях начала двадцатого века: передняя пара дверей открывается по ходу движения, а задняя — против движения. Также была устранена центральная стойка между дверьми, что обеспечит комфорт для пассажиров. При отделке салона в скандинавском стиле использованы только экологически чистые либо переработанные материалы.



Работа информационно-развлекательной медиа системы Volvo Concept контролируется через вертикальный дисплей с диагональю 15 дюймов, приборная панель полностью цифровая. Подробные технические параметры концептуального авто Volvo не приводятся, однако недавнее представление совместного проекта Volvo с Northvolt по созданию аккумуляторов нового поколения позволяет надеяться, что на авто класса Volvo Concept можно будет совершать путешествие дальностью 1000 км без подзарядки батарей.