В Сети появились «пленки Зеленского», где якобы он восхищается донецкими сепаратистами

В Сети появились «пленки Зеленского», где якобы он восхищается донецкими сепаратистами. Материал был опубликован популярным Youtube-блогером Андреем Луганским. Голос Зеленского с ненавязчивыми легкими шутками слышно в нескольких эпизодах в 2014 году, когда захват Донбасса российскими наемниками был в разгаре и уже шла фактически война.



«В сети появилось аудио записи Зеленского в апреле 2014 г. в Донецке.

Фрагмент 1 — Журналист рассказывает Зеленскому о том, что дончане на «Жигулях» загоняли украинский танк под Донецком. Первая реакция Зе: «Красавцы!» Потому он уточнил: «А, они защищались? Молодцы!»

Фрагмент 2 — «Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это — один и тот же народ»

Фрагмент 3 — На вопрос, не думал ли он пойти в президенты, Зе ответил: «Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру».»

— пишет блогер.

Ссылка на видео — https://www.youtube.com/watch?v=nuvUKfOC8KI