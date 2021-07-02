В районе Фукусимы появились кабаны-гибриды

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В зоне отчуждения Фукусимы появились гибриды домашних свиней и кабанов. К такому выводу пришли японские биологи, когда изучили генетический состав популяции кабанов, обитающих вокруг АЭС Фукусима-1. Гибриды составляют 16 процентов от общего числа особей, говорится в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

В марте 2011 года у берегов Японии произошло рекордное землетрясение магнитудой 9. Оно вызвало цунами, от которого пострадали три японские префектуры. Водой затопило подвальные помещения АЭС Фукусима-1, что привело к отказу аварийных систем и взрывам на трех энергоблоках. Японские власти эвакуировали 164000 человек в радиусе 20 километров от станции. Зона отчуждения, покинутая людьми, стала развиваться автономно, и состав ее фауны изменился. Мы уже писали, что исследователи, изучив фотоснимки диких животных на территории, окружающей АЭС заметили, что животных в этих зонах больше, чем на населенных людьми территориях, а численность кабанов настолько высока, что они начали вытеснять других животных. Кабаны (Sus scrofa) получили преимущество в размножении, так как у них нет естественных врагов на этой территории, и единственным способом регулирования их популяции было вмешательство человека. Подобное увеличение количества кабанов наблюдали также в Чернобыльской зоне отчуждения, но затем размер их популяции стабилизировался из-за болезней и повышения численности их естественных врагов — волков.

Японские исследователи во главе с Синго Канеко (Shingo Kaneko) из Университета Фукусимы постоянно следят за изменениями в популяции кабанов, обитающих на территории, окружающей АЭС. Они решили провести генетический анализ у 191 особи, чтобы выяснить, изменился ли их генотип.

Распространение кабанов в префектуре Фукусима

Ученые выявили, что 31 животное (16 процентов от общего числа) оказалось гибридом между кабанами и домашними свиньями, которых в зоне отчуждения оставили фермеры. При этом 75 процентов гибридов обитает в непосредственной близости от станции в радиусе 20 километров. Хотя кабаны и скрещивались со свиньями, гены последних не закрепились у потомства: среди гибридов нашли только 8 процентов генов домашних свиней.

Исследователи считают, что гибриды не задержатся в популяции надолго, и гены домашних свиней со временем опять вытесняться генами кабанов. Это происходит потому, что домашние свиньи плохо выживают в природе без человека, и чистокровные особи, которые выбрались в дикую среду, относительно быстро умерли и дальше уже не скрещивались с кабанами. При этом дикие кабаны лучше приспособлены к жизни в природных условиях, чем домашние свиньи, и популяция их, напротив, растет.