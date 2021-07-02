«Убить Билла 3» — Тарантино намекает на свой следующий фильм

Режиссер уверен, что история Черной Мамбы еще не закончена.

Дилогия «Убить Билла» стала одной из самых высокооцененных в карьере Квентина Тарантино. Не исключено, что франшиза превратится в трилогию, финал которой положит конец карьере режиссера.

Тарантино в недавнем интервью рассказал, что уже слишком стар для того, чтобы делать кино. Квентин пообещал, что его десятый фильм станет последним, после чего он закончит карьеру.

Вполне вероятно, что зрителей ждет продолжение «Убить Билла», но уже с новой главной героиней — дочерью Черной Мамбы (Ума Турман) Биби.

На подкасте у Джо Рогана Тарантино намекнул, что ему есть что сказать в третьей части «Убить Билла».

«Знаете, у Черной Мамбы, которая находится в бегах, еще осталась уйма врагов, желающих ей смерти. Ослепшая Элле и Софи Фаталь с отрубленными руками явно хотели бы отомстить. У японской наемницы Гого есть сестра-близнец», — рассказал Тарантино.

«У них всех есть деньги Билла. Но, думаю, спустя 20 лет противостоять им придется Биби, а не состарившейся Черной Мамбе», — добавил он.

Источник фото: Legion-Media