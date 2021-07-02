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Сталлоне назвал дату премьеры режиссерской версии «Рокки 4» (фото)

Соответствующий пост актер выложил в Instagram.

Как США СССР нокаутировали: Сталлоне назвал дату премьеры режиссерской версии «Рокки 4»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне стал на шаг ближе к своей мечте — объявлена дата премьеры режиссерской версии «Рокки 4». Как написал актер в Instagram, поклонники Рокки Бальбоа увидят его эпичный бой с Иваном Драго 11 ноября.

Сперва Сталлоне хотел выпустить фильм в 2020-ом, к 35-летнему юбилею четвертой части боксерской саги, однако планам помешала пандемия. Он пообещал, что режиссерская версия раскроет персонажей более полно, покажет удаленные сцены и по монтажу будет куда качественнее оригинала.

Напомним, американский чемпион Бальбоа поехал в Москву бить советского Ивана, который до того убил на ринге друга Рокки. Представители двух сверхдержав стойко избивали друг друга бесконечное число раундов, но американец-таки превозмог.

Окровавленного Дольфа Лундгрена уносят, зрители бьются в экстазе и признаются в любви герою Сталлоне, а советские власти дрожащей рукой тянутся к красной кнопке, не в силах пережить такой позор. Развесистая клюква прилагается.

Источник фото: Legion-Media

2 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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