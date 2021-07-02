Фанаты не узнали Марго Робби на обложке Vogue из-за ретуши В Европе выросло число заражений коронавирусом, есть угроза третьей волны » США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак Агентство национальной безопасности (АНБ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности США и британский Национальный центр кибербезопасности назвали российских военных разведчиков ответственными за крупные хакерские атаки. Проводили атаки с использованием кластера Kubernetes, как утверждается, сотрудники воинской части № 26165. По данным западных спецслужб, ГРУ за три последних года, с 2019 по 2021-й, пыталось проникнуть в сети сотен государственных и частных структур во всем мире. Как утверждается в представленном Пентагоном докладе, целями хакеров были в том числе военные ведомства, энергокомпании, СМИ и университеты. ГРУ также заподозрили в охоте за информацией о некоторых политиках.