Шарлиз Терон сообщила, что съёмки сиквела «Старой гвардии» начнутся только в 2022 году

По словам Терон, сценарий второй части боевика «Бессмертной гвардии» закончен, но съёмки стартуют только в начале 2022 года.

«Старая гвардия» — экранизация серии комиксов Грега Раки и Леандро Фернандеса о группе неубиваемых солдат из разных эпох.

Первая часть презентована летом 2020 года и за месяц на экранах показала отличный результат — 78 миллионов просмотров, благодаря чему, фильм входит в топ-10 фильмов Netflix по просмотрам.

Ранее, постановщица Джина Принс-Байтвуд сообщила, что при положительном отклике аудитории супергеройский боевик планируют сделать трилогией.