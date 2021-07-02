Sea Breeze: Росія вивела всі кораблі Чорноморського флоту для протидії міжнародним навчанням

Російська Федерація вивела в море всі кораблі Чорноморського флоту, намагаючись протидіяти міжнародним навчанням Sea Breeze-2021.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький зазначив, що такі дії викликані страхом Росії втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря.

Він також зауважив, що коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи й методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.

Скібіцький додав, що сьогодні колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати й нові країни – члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу.

“Міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться”, – сказав представник української розвідки.

За його словами, воєнна розвідка України забезпечує безпеку та відстежує розвиток ситуації навколо навчань Sea Breeze-2021.

“Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання….Але Росії явно не вистачає сил і засобів”, – зазначив Скібіцький.