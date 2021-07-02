Сара Джессика Паркер раскрыла «самое большое заблуждение» о Кэрри Брэдшоу

Актриса отметила, что ее героиня не так проста, как кажется на первый взгляд.

Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер раскрыла самое большое заблуждение, которое сформировалось у поклонников сериала «Секс в большом городе». Не так давно создатели проекта приступили к съемкам новой части. Единственная, кто не появится в проекте, стала Ким Кэтролл.

В связи со стартом проекта журналисты поспешили пообщаться с Паркер, которая откровенно рассказала о своей роли, а заодно отметила: ее героиня изначально должна была создавать совсем другое впечатление.

«Самое большое заблуждение о Кэрри состоит в том, что ее интересовала только сексуальная жизнь. На самом же деле ее интересовали разговоры о сексе и отношениях, а также о личном, о любви и доме», — приводит слова Джессики Паркер CheatSheet.

Рассказала Паркер и о том, что делает ее героиню настолько интересной.

«Самое интересное в ней — это ее дружба и то, насколько она реальна и важна для нее. Ее дружба сложна, и она часто терпит неудачу, как и все мы — вы терпите неудачу в любви, вы подводите своих друзей и себя. Мы никогда не боялись этих недостатков в Кэрри, и они были часто и точно проиллюстрированы. Иногда люди сурово судили ее за это, но я всегда была счастлива рассказывать эти истории, потому что это делало ее человеком и заставляло людей отождествлять себя с ней», — констатировала она.

Источник фото: Legion-media