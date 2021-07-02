Самого богатого человека в мире решили опередить в космосе

Самого богатого человека в мире — основателя Amazon Джеффа Безоса — решили опередить с полетом в космос. Если все пойдет по плану, то первым миллиардером, покинувшим планету, станет создатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон. Как говорится в заявлении компании, пока что полет намечен на 11 июля, но старт зависит от погодных условий и успеха технических проверок.

В рамках миссии Unity 22 в космос готовятся отправить полную команду из шести человек: там должно быть два пилота и четыре пассажира, одним из которых станет сам Брэнсон. Перед полетом 70-летний бизнесмен должен пройти все те же проверки, что предусмотрены для других астронавтов Virgin Galactic.

Брэнсон может опередить своим полетом в космос самого богатого бизнесмена мира по версии Forbes — гендиректора Amazon и космической компании Blue Origin Джеффа Безоса. Последний намерен совершить космический полет 20 июля.

По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.