Открытие мирового значения в Израиле меняет историю эволюции человека



В центре Израиля археологи обнаружили останки древнего человека, жившего около 130 000 лет назад. Это может быть последним свидетельством первобытной группы, из которой появились неандертальцы – причем не в Европе, а на Ближнем Востоке.

По месту находки ей присвоили название «Хомо Нешер-Рамле».

После длительного анализа обнаруженных фрагментов черепа исследователи опубликовали 24 июня главный вывод: он принадлежит ранее неизвестному типу архаического типа гоминидов.

Находка в известняковом карьере в центре Израиля позволила утверждать, что это был один из последних представителей неизвестной науке древней группы доисторических гоминидов, который мог быть предком европейского неандертальца.

Открытие международной группы во главе с израильскими археологами украсило обложку последнено номера престижного научного журнала Science Magazine, где опубликованы две статьи, обсуждавшие строение найденных фрагментов черепа, а также первобытные инструменты и кости животных, обнаруженные в том же месте во время раскопок.

Как сказал профессор антропологии Тель-Авивского университета Исраэль Гершкович, руководивший анализом черепа, «эта окаменелость меняет многие наши взгляды на человеческую эволюцию и особенно – неандертальцев, которые, как считалось ранее, появились в Европе, но теперь их местом рождения может оказаться Ближний Восток».

Ариэль Давид, «ХаАрец»