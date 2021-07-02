“Общак” на депутатів Офісу Зеленського складає 60-80 мільйонів доларів на місяць

У президента Володимира Зеленського створили “общак” на 60-80 мільйонів доларів на місяць, з якого фінансують депутатів монобільшості.

Про це сказав народний депутат України Гео Лерос в ефірі телеканалу “Прямий“.

“Сьогодні 236 народних депутатів “Слуги народу” отримують конверт з Офісу Президента, який наповнюється олігархами. На сьогодні так званий “общак” офісу Зеленського складає від 60 до 80 мільйонів доларів щомісяця”, – повідомив Лерос.

Крім цього, Лерос наголосив, що з цього “общака”, створеного з грошей так званого “Великого будівництва”, також фінансуються деякі засоби масової інформації.

“Вони створили “общак”, щоб наповнювати його і з нього платять конверти, неконтрольованим ЗМІ, які раптом перестали згадувати два слова “Зеленський” і “Єрмак” в негативному контексті”, – зазначив парламентар.

Лерос також зауважив, що Зеленський і Єрмак та повністю контролюють правоохоронні органи в Україні.

“Що б не стосувалось “Слуги народу”, Кабінету міністрів, якщо це розслідується проти ТОП-чиновників, пов’язаних з оточенням президента, ці справи закриваються і вони не розслідуються. Будь-які правоохоронні органи наразі на 101 відсоток контролюються Офісом президента”, – говорить депутат.“Я був частиною фракції “Слуга народу”, я був радником президента. Я як ніхто інший знаю, як це все всередині формується. Просто настає момент, коли ти готовий або ні з цим миритися”, – резюмував він.

“Усіх незручних людей, які були здатні сказати президенту Зеленському та Єрмаку “ні”, вони швидко спробували відсторонити, і декого відсторонили. У першу чергу таких людей спробували вигнати з команди”, – наголошує Гео Лерос.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 5599 “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Як відомо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №5599 “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”.

Згодом депутати з фракцій “Європейська Солідарність”, “Батьківщина” і “Голосу” подали проєкт закону про запобігання олігархізації, монополізації і корупції, який на противагу проєкту Зеленського визначає чіткі правила і критерії визначення олігархів та інструменти для обмеження їхнього впливу.