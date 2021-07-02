Немецкие археологи раскопали средневековую церковь святой принцессы Радегунды

Felix Biermann / Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anchalt

Немецкие археологи раскопали близ Лютерштадта-Айслебена средневековую церковь святой принцессы Радегунды. Ее построили при императоре Оттоне Великом в X веке и разрушили спустя 500 лет во времена Реформации. Помимо руин здания ученые нашли многочисленные захоронения и артефакты. О находке сообщается в пресс-релизе Регионального управления охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт.

Принцесса Радегунда родилась в 519 году в семье короля Тюрингии Бертера. В результате междоусобных войн юная принцесса оказалась в плену у франкского правителя Хлотаря, сына Хлодвига, который спустя несколько лет взял ее в жены. Молодая королева открывала приюты для убогих, основала больницу для прокаженных, за которыми лично помогала ухаживать. После того, как Хлотарь убил ее младшего брата, она ушла в монахини и потратила свое приданое на строительство монастыря близ Пуатье.

После смерти в 587 году католическая церковь причислила Радегунду к лику святых. В ее честь построили несколько храмов, например, во французском городе Пуатье. Ее считают покровительницей во многих учреждениях Франции, Англии и Германии, в том числе в Колледже Иисуса Кембриджского университета. Однако не все культовые сооружения просуществовали до наших дней. Часть из них была разрушена во времена Реформации XVI–XVII веков борцами против католической церкви. Такая участь постигла церковь святой Радегунды, построенную в X веке близ родного города Мартина Лютера – Лютерштадта-Айслебена.

Раскопки захоронений

Сотрудники Регионального управления охраны памятников и археологии Саксонии-Анхальт во главе с профессором Феликсом Бирманном (Felix Biermann) обнаружили на кукурузном поле близ Лютерштадта-Айслебена руины большой средневековой церкви. В ходе раскопок ученые нашли трехнефную крестообразную базилику длиной около 30 метров, по стилистике относящуюся к X веку.

Среди обнаруженных реликвий выделяются покрытое эмалью бронзовое распятие XIII века и большой фрагмент церковного колокола. Внутри и вокруг сооружения расположены многочисленные захоронения, в том числе в виде нишевых могил и кирпичных гробниц. Сейчас известно о не менее 70 погребениях X–XV веков, принадлежащих аристократическим семьям региона. Кроме того, археологи нашли монеты, застежки для одежды, фрагменты керамики и другие бытовые предметы.

Металлическая застежка для одежды, украшенная эмалью

Письменные источники и археологические находки указывают на то, что это церковь тюрингской принцессы и франкской королевы Радегунды. Ее построил император Священной Римской империи Оттон Великий в середине X века (до 968 года). Это сооружение просуществовало около 500 лет и было разрушено во время Реформации.