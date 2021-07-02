За кілька місяців матимемо екологічну катастрофу в ОРДЛО, — Резніков Бритни Спирс внезапно обнажилась для фанатов » Негода в Україні: без світла залишились 124 населені пункти у чотирьох областях Через грози та сильний вітер без електроенергії залишилися 124 населені пункти у чотирьох областях України. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. “Станом на 7 ранку 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населені пункти у 4 областях (Хмельницька – 44, Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13)”, – йдеться у повідомленні. У знеструмлених населених пунктах працюють бригади обленерго, які поступово відновлюють електропостачання.