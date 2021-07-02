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Негода в Україні: без світла залишились 124 населені пункти у чотирьох областях

Через грози та сильний вітер без електроенергії залишилися 124 населені пункти у чотирьох областях України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 ранку 2 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 124 населені пункти у 4 областях (Хмельницька – 44, Львівська – 42, Київська – 25 та Житомирська – 13)”, – йдеться у повідомленні.

У знеструмлених населених пунктах працюють бригади обленерго, які поступово відновлюють електропостачання.

2 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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