Названа стоимость одного поста Роналду в Instagram

Названа стоимость одного поста нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в Instagram. Ее приводит «Би-би-си».

По информации источника, публикация рекламного сообщения форварда оценивается в 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что это самый высокий показатель среди пользователей социальной сети. В рейтинг также попал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, занявший седьмое место. Стоимость одного его поста составляет 1,1 миллиона долларов .

18 июня Роналду первым достиг отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram. За футболистом в списке самых популярных аккаунтов в соцсети расположились трое американцев: актер и рестлер Дуэйн Джонсон (246 миллионов подписчиков), певица Ариана Гранде (244 миллиона) и модель Кайли Дженнер (241 миллион).