Назван лучший смартфон этого года

Флагманский аппарат Samsung был награжден ежегодной премией GLOMO Awards, которая присуждается за устройства, программное обеспечение и сервисы, стимулирующие инновации. «Это самый выдающийся Android-смартфон в истории Samsung», — отметили жюри категории. Аппарат похвалили за AMOLED-экран, большой набор функций, качественные камеры и прочие характеристики.

В шорт-лист категории также попал Galaxy S20 FE, который является компромиссной версией флагмана Galaxy S20. «Для нас большая честь быть отмеченными в такой конкурентной категории премии GLOMO 2021. Samsung создает инновации на протяжении многих лет, и мы стремимся выпускать устройства, которые соответствуют нынешним и будущим потребностям пользователей», — заявила старший вице-президент и руководитель по маркетингу подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Стефани Чой (Stephanie Choi).

Генеральный директор GSMA Джон Хоффман (John Hoffman) поздравил победителей и отметил, что в современных непростых условиях «как никогда важно объединиться и отдать должное невероятным инновациям и изобретениям».

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G был представлен в январе. Аппарат вышел с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона), поддержкой 5G. Смартфон имеет от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, камеру на четыре объектива разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов.