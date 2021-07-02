Войска США покинули крупнейшую авиабазу Афганистана » На Гавайях потерпел крушение Boeing 737 Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова, сообщает Reuters. У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. Другие подробности произошедшего, в том числе есть ли погибшие, пока неизвестны.