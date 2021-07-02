Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова, сообщает Reuters.
У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. Другие подробности произошедшего, в том числе есть ли погибшие, пока неизвестны.
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На Гавайях потерпел крушение Boeing 737
Грузовой самолет Boeing 737 упал в океан недалеко от Гонолулу, Гавайские острова, сообщает Reuters.
У самолета перед крушением возникли неполадки с двигателем. Другие подробности произошедшего, в том числе есть ли погибшие, пока неизвестны.
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