На что пойти в кино: «Беби Босс 2: Семейный бизнес», «Ледяной дрифт» и другие премьеры

До одной из самых громких премьер года, выхода «Черной вдовы» еще осталось пару дней, но без впечатлений украинские прокатчики своих зрителей не оставят. На широкие экраны выходит триллер с Лиамом Нисоном, который может стать последней его ролью в экшнах, семейный мультфильм об очень деловых детках, две французские комедии, финал культовой хоррор-франшизы и мрачный скандинавский детектив. Неплохой выбор. Помогаем остановиться на самом удачном варианте в нашей киноафише недели.

Ледяной дрифт



Режиссер: Джонатан Хенсли

В ролях: Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Эмбер Мидфандер, Холт Маккэллани, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Пол Эссимбр, Маркус Томас, Лорен Кокрейн

На алмазной шахте в Канаде происходит взрыв, и под землей оказываются заперты без доступа воздуха несколько десятков горняков. Доставить спасательное оборудование можно только грузовиками по ледяной трассе, но она перекрыта, поскольку уже середина весны. За операцию по доставке берется команда отчаянных водителей во главе с Майком и его братом Герти. Но в дороге выясняется, что хрупкий лед и снежная буря – далеко не единственные препятствия на пути группы. К тому же, не самые опасные. Смогут ли водители пройти все испытания и привезти оборудование вовремя?

Беби Босс 2: Семейный бизнес

Режиссер: Том МакГрат

С момента событий первого мультфильма «Беби Босс» прошло много лет, Тим и Тед выросли, к тому же у Тима родилась своя малышка – дочь Тина. Братья очень отдалились друг от друга, но девочке придется взять все в свои руки, чтобы не только помирить папу с дядей, но и с их помощью помешать злодею, собирающему армию злых малышей.

Судная ночь навсегда

Режиссер: Эверардо Валерио Гоут

В ролях: Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман, Уилл Пэттон, Ливэн Рамбин, Вероника Фалькон, Сьюзи Абромейт, Теноч Уэрта, Энтони Молинари, Ана Гонсалес

Финальная часть культовой хоррор-франшизы выходит в прокат. Спустя год после победы Чарли Роан на президентских выборах «судная ночь» наконец отменена. Однако, не все согласны с тем, что больше не будет никаких «чисток», безудержного насилия, убийств и произвольных ограблений. Сбежавшая в Техас от наркокартеля мексиканская пара как раз попадает в руки к таким сторонникам «судной ночи», которые собираются устроить свою собственную резню. Причем, по их задумке, длиться она должна вечно.

Школа хороших жен

Режиссер: Мартен Прово

В ролях: Жюльет Бинош, Иоланда Моро, Ноэми Львовски, Эдуард Баэр, Франсуа Берлеан, Мария Забуковек, Анамария Вартоломей, Лили Тайеб, Полин Бриан

Середина шестидесятых, Франция. Полетта (Жюльетт Бинош) управляет школой для будущих жен, где учит девушек домашнему хозяйству и покорности. По традиции финансовыми делами занимается ее муж. После его внезапной смерти Полетта узнает, что ее дело на грани банкротства и теперь ей самой придется заниматься такими «мужскими» делами, как финансы и даже вождение автомобиля. Тем временем надвигается студенческая революция 1968 года и ученицы школы все больше проникаются ее идеями.

За что нам это



Режиссер: Филипп де Шоврон

В ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан, Меди Садун, Фредерик Шо, Нум Дьявара, Фредерик Бель, Джулия Пьятон, Эмили Кан, Элоди Фонтан

У французского оригинала, который дал нам франшизу «Сумасшедшая свадьба», выходит продолжение. Супруги Клод и Мари Верней смирились с тем, что их четыре дочери выбрали себе в мужья представителей других народов – араба, еврея, китайца и африканца. Но теперь их ждет новый удар. Все девушки решили вместе с мужьями разъехаться кто куда. Родители сделают все, чтобы избежать их переезда.

Отдел Q: Эффект Марко

Режиссер: Мартин Зандвлиет

В ролях: Ульрих Томсен, Заки Юссеф, Томас В. Габриэльссон, Хелле Пилар Ларсен, Софи Торп, Хенрик Ноэль Олесен

Продолжение приключений датских полицейских детективов Карла Мерка и Асада. Напарникам придется иметь дело с подростком-иммигрантом по имени Марко, который стал свидетелем преступлений своего дяди Золы. Когда на глазах мальчика дядя убивает человека, Марко сбегает, не желая быть преступником и навсегда остаться в нелегальном поле Дании. Люди Золы отправляются на его поиски. Ищет Марко и Мерк, которому поручили расследовать это убийство. От того, кто первым обнаружит беглеца, зависит очень многое.