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Марго Робби появилась на обложке Vogue в образах из 70-х

Марго Робби появилась на обложке Vogue в образах из 70-х

Австралийская актриса Робби стала новой героиней августовского номера британского Vogue, появившись на обложке в образе, вдохновленном 70-ми годами.

31-летняя знаменитость позирует перед камерой в золотом тренче от бренда Chanel. У нее объемная прическа с челкой, которая является ссылкой к образу ее героини из фильма «Однажды в Голливуде».

Специально для съемки Марго нарисовали на лице много веснушек, сделав акцент на ее натуральной красоте.

Красотка Марго Робби появилась на обложке Vogue в образах из 70-х — фото 518379

На другом снимке Робби позирует на надувном матрасе посреди бассейна в оранжевом бикини, держа в руках газету.

2 июля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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