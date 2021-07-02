Австралийская актриса Робби стала новой героиней августовского номера британского Vogue, появившись на обложке в образе, вдохновленном 70-ми годами.

31-летняя знаменитость позирует перед камерой в золотом тренче от бренда Chanel. У нее объемная прическа с челкой, которая является ссылкой к образу ее героини из фильма «Однажды в Голливуде».

Специально для съемки Марго нарисовали на лице много веснушек, сделав акцент на ее натуральной красоте.

Красотка Марго Робби появилась на обложке Vogue в образах из 70-х — фото 518379

На другом снимке Робби позирует на надувном матрасе посреди бассейна в оранжевом бикини, держа в руках газету.