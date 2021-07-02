Louis Vuitton возмутил покупателей нелепым выбором героев для модной съемки

Известно, что в фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции обуви люксового бренда, приняли участие американские инфлюэнсеры Чарли Дамелио (Charli Damelio) и Эмма Чемберлейн (Emma Chamberlain). Девушки снялись в тапках, на союзку которых нанесено название марки, а также в кроссовках разных моделей с монограммой модного дома.

Покупателей люксового бренда возмутил нелепый выбор моделей, о чем они принялись писать под опубликованными в Instagram снимками и роликами. «Зачем было приглашать малолетних блогерш?», «Есть много моделей, которые больше заслуживали этого сотрудничества!», «Они ведь даже не модели — ужасные кадры», «Такое ощущение, что это съемка масс-маркета, а не люксового модного дома», «Нелогичный выбор героев», — высказывали свое недовольство юзеры.