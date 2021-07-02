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Louis Vuitton возмутил покупателей нелепым выбором героев для модной съемки

Популярные блогерши стали героинями рекламной кампании французского модного дома Louis Vuitton и нарвались на критику в соцсетях. Соответствующие посты появились в Instagram.

Известно, что в фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции обуви люксового бренда, приняли участие американские инфлюэнсеры Чарли Дамелио (Charli Damelio) и Эмма Чемберлейн (Emma Chamberlain). Девушки снялись в тапках, на союзку которых нанесено название марки, а также в кроссовках разных моделей с монограммой модного дома.

 

Покупателей люксового бренда возмутил нелепый выбор моделей, о чем они принялись писать под опубликованными в Instagram снимками и роликами. «Зачем было приглашать малолетних блогерш?», «Есть много моделей, которые больше заслуживали этого сотрудничества!», «Они ведь даже не модели — ужасные кадры», «Такое ощущение, что это съемка масс-маркета, а не люксового модного дома», «Нелогичный выбор героев», — высказывали свое недовольство юзеры.

2 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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