Комитет Конгресса США одобрил поправку о восстановлении санкций против Nord Stream 2

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США в четверг одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении компании-оператора трубопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2 AG). Трансляция голосования велась на сайте комитета.

«Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока — 2» в 2022 финансовом году», — пояснила автор инициативы Марси Каптур (демократ от штата Огайо).

Поправка была включена в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год. Она была одобрена единогласно. Текст законопроекта еще предстоит рассмотреть Палате представителей полного состава, а также Сенату, прежде чем он поступит на стол президента.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.