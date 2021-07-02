Индия поставила рекорд по смертям от коронавируса

В Индии снова зарегистрировали рекордные показатели смертности от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

На сегодняшней день число погибших от осложнений COVID-19 в Индии превысило 400 тысяч человек. По уровню смертности страна находится на третьем месте в мире. Второе место занимает Бразилия, где умерло более 500 тысяч заболевших. На первом месте в антирейтинге оказались США, где зарегистрировали более 600 тысяч летальных исходов.

По количеству заражений Индия занимает второе место в мире. В стране насчитывается более 30 миллионов зараженных коронавирусом. В среднем каждый день в Индии выявляют около 40 тысяч новых случаев инфицирования. Ранее эти показатели были значительно выше, но индийским властям удалось сдержать распространение вируса с помощью строгих ограничений.

Отмечается, что только 5 процентов населения страны сделали прививку от COVID-19. Темпы вакцинации задерживаются из-за нехватки препаратов, затрудненного доступа в отдаленные регионы и недоверия местных жителей к медицинским работникам.