Фанаты не узнали Марго Робби на обложке Vogue из-за ретуши

30-летнюю знаменитость запечатлели в нескольких образах. Так, на первом снимке она позирует в золотистом жакете французского модного дома Chanel. На другом кадре ее запечатлели в бассейне: Робби лежит на надувном матрасе в оранжевом слитном купальнике. На третьем фото актриса сидит в плетеном кресле в белых плавках и бежевом кардигане.

Фанаты не узнали звезду на фотографиях из-за чересчур отретушированной кожи и укладки в виде прямых волос и челки. Кроме того, ее начали сравнивать с другими голливудскими актрисами. «Она идеальна, но, черт возьми, это словно другой человек. Слишком много ретуши. Она в ней не нуждается», «Она неузнаваема, но по-прежнему красива», «На этих фото она очень похожа на Шэрон Тейт. Прекрасная женщина», «Мне пришлось вглядеться в снимки, Марго тут выглядит иначе», «Она похожа на Джейн Биркин!» — высказывались юзеры.