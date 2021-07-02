Эмбер Херд показала первое фото «секретной» дочери

Оскандалившаяся экс-жена Джонни Деппа Эмбер Херд внезапно для всех стала мамой. Первым снимком крошечной дочери знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Журналистам удалось выяснить, что малышку Херд родила суррогатная мама. Все это время Эмбер скрывала счастливое событие от публики. Как оказалось, девочка появилась на свет еще в начале апреля.

Ребенка Эмбер назвала Уной Пейдж Херд. На личной странице в Instagram Эмбер показала первые снимки крошечной малышки. В кадре счастливая мама с особой нежностью прижимает ребенка к себе.

В подписи Эмбер поспешила объяснить, почему не показывала девочку раньше.

«Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотела сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать так об одной из самых фундаментальных вещей нашей судьбы. Часть меня хочет утверждать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня взять это под контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она — начало всей моей оставшейся жизни», — написала она.

Стоит сказать, что за Эмбер порадовались не все. Некоторые заявили, что такой эмоциональной женщине, как Херд противопоказано иметь детей.