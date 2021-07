Эмбер Херд показала первое фото «секретной» дочери Сталлоне назвал дату премьеры режиссерской версии «Рокки 4» (фото) » Джоли заметили на свидании с экс-бойфрендом Селены Гомес Весь вечер многодетная мать счастливо проводила время в компании Абеля The Weeknd. Бывшую жену Брэда Питта, актрису Анджелину Джоли, вновь заподозрили в новом романе. Не успела знаменитость развестись и съездить на пару встреч с другим экс-супругом, как ее уже заметили в компании известного музыканта, а по совместительству бывшего избранника Селены Гомес Абеля The Weeknd. По сообщениям прессы, вместе с Абелем Анджелина обедала в ресторане Лос-Анджелеса. 46-летняя Джоли была одета в черное платье, бежевый плащ и туфли на каблуках телесного цвета. Лицо она закрыла черной маской. С музыкантом Анджелина провела около двух часов, а затем поспешила покинуть заведение, сообщает ETOnline. Примечательно, что ранее The Weeknd сообщил, что собирается сыграть главную роль, а также спродюсировать драматический сериал для HBO, который будет называться «Идол». Возможно, встреча звезд была исключительно рабочей, но в Сети радуются — может, наконец, именно с Абелем Энджи обретет свое счастье.