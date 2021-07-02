Джей Ло снялась опубликовала кадры эротичной фотосессии

Певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила поклонников в Instagram новыми пикантными фото.

На снимке с радужным фильтром 51-летняя звезда позировала, сидя на песке в коротких джинсовых шортах и бюстгальтере, украшенном кристаллами.

Лопес посвятила снимок Pride Day (Дню гордости), который отмечают 28 июня.

«Поздравляю с Международным днем гордости всех моих поклонников, которые являются частью ЛГБТ+ сообщества. Вы сила… вы любовь…», – написала она.

Позже певица поделилась рекламным постером своей новой песни Cambia El Paso, которую записала в дуэте с пуэрториканским исполнителем Рау Алехандро. На снимке она предстала в том же соблазнительном бюстгальтере лежа в воде.

Автором откровенной фотосессии стала известный фотограф Ана Карбалоса.