Бритни Спирс внезапно обнажилась для фанатов

Бритни Спирс получила отказ в суде по вопросу о завершении опеки над ней. Похоже, звезда не унывает и не собирается сдаваться.

На своей странице в Instagram она показала откровенное видео. Бритни в бикини позирует в стенах своего дома под зажигательную музыку. Но озадачило поклонников другое.

До этого поста Бритни не позволяла себе выкладывать настолько откровенные фото. Фанаты отметили, что приспущенные трусики певицы были на грани фола.

Этот факт вновь заставил публику усомниться в адекватности звезды и задуматься о том, что судебное решение все же было верным.

«Она точно в порядке?», «Видео горячее, но мне кажется, что кто-то захватил ее страницу», «Верните Бритни аккаунт!», «Мы тебя любим, но это уже слишком», — пишут в комментариях.

Источник фото: Legion-Media