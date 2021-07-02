«Бойскауты Америки» заплатят 850 миллионов долларов жертвам сексуального насилия

«Бойскауты Америки» (BSA) — одна из старейших и крупнейших скаутских организаций США — выплатит 850 миллионов долларов жертвам сексуального насилия, сообщает Associated Press.

Это одна из крупнейших компенсаций по искам о сексуальном насилии в истории США. Деньги будут выплачены более чем 60 тысяч истцам, подвергшихся насилию со стороны представителей BSA.

Ранее сообщалось, что общее количество исков против BSA из-за случаев сексуального насилия достигло 90 тысяч.

В феврале 2020 года BSA подала заявление о банкротстве из-за многочисленных исков со стороны жертв сексуального насилия. Организация заявила, что начала процедуру банкротства, чтобы сформировать денежный фонд для выплаты компенсаций и при этом также продолжить свою работу.