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Белла Хадид вновь прошлась по улицам в обнажающем грудь топе

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид вновь прошлась по улицам Парижа в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 24-летнюю знаменитость на выходе из ресторана Avenue в центре города. На ней были голубые джинсы, пиджак пудрового цвета, а также белые рубашка и облегающий топ, частично обнажающий грудь из-за завязок в области декольте. Свой образ Хадид дополнила белыми кроссовками, красной сумкой, солнцезащитными очками, защитной маской, а также небольшой подвеской и серьгами-кольцами.

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под фото. «В чем смысл ее безвкусной одежды?», «Нелепый образ», «Красивая девушка в отвратительной и дешевой одежде», «Мне интересно, что бы с ней было, если б она вышла в такой одежде на улицы Палестины», «Зачем выставлять напоказ свою грудь? Плохой пример для юных девушек», — негодовали они.

2 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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