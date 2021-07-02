Арабская станция Al Amal засняла полярные сияния на Марсе в деталях

Emirates Mars Mission

Арабская марсианская станция Al Amal впервые получила детальные изображения дискретных полярных сияний в атмосфере Красной планеты, которые видимы в дальнем ультрафиолетовом диапазоне волн. Они наблюдались на ночной стороне планеты как в ее экваториальной части, так и в умеренных широтах, сообщается в твиттере миссии.

На Марсе возможны три типа полярных сияний — протонные, диффузные и дискретные, они связаны с взаимодействием частиц солнечного ветра с неоднородным и слабым магнитным полем планеты, обусловленным остаточной намагниченностью пород, из-за чего могут наблюдаться не только в полярных, но и экваториальных регионах Красной планеты. До недавнего времени ученые располагали лишь подробными данными наблюдений о протонных сияниях, происходящих на дневной стороне планеты, в остальных случаях сияния не удавалось рассмотреть в деталях.

22 и 23 апреля, а также 6 мая 2021 года межпланетная станция Al Amal впервые получила детальные изображения дискретных полярных сияний, которые наблюдались на ночной стороне планеты. Сами сияния видны как яркие пятна на темном диске Марса, изображения были получены инструментом EMUS (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer) на длине волны 103,4 нанометров, что соответствует линии излучения атомарного кислорода. Подобные наблюдения, как и в случае водородной короны Марса, доступны для аппарата из-за его высокой эллиптической орбиты.