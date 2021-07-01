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Ванесса Кирби снимется в противоречивой драме «Сын» вместе с Хью Джекманом

Ванесса Кирби снимется в драме "Сын" вместе с Хью Джекманом

Ванесса Кирби («Корона») присоединилась к Хью Джекману и Лоре Дерн в драме «Сын» — продолжении картины «Отец» Флориана Зеллера.

Действие фильма развернется в Нью-Йорке.

По сюжету герою Джекмана предстоит сыграть Питера, который живет с новой партнершей (Кирби) и их ребенком, но их спокойствие нарушает появление бывшей жены Питера (Дерн) с сыном-тинейджером Николасом. У того больше проблемы с учебой и другие типичные для подростков сложности. Тогда Питер прикладывает все усилия, чтобы быть хорошим отцом и решает помочь сыну. Разрываясь между двумя семьями, он не может преуспеть ни в чем.

Съемки начнутся в ближайшие недели. Дата премьеры пока не называется.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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