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В космосе нашли гигантскую увеличительную линзу

Астрономы обнаружили гигантскую увеличительную линзу, образованную гравитационным полем гигантского скопления галактик, находящегося на расстоянии 3,3 миллиарда световых лет. С ее помощью ученым удалось изучить галактику cswa128, расположенную еще дальше — на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Галактическое скопление настолько велико, что сила тяжести искривляет свет подобно увеличительному стеклу. Из-за эффекта, называемого гравитационным линзированием, cswa128, которая находится по линии наблюдателя прямо за ним, выглядит в десять раз больше, чем это казалось бы с Земли в другом случае. Исследователи смогли даже разглядеть отдельные области звездообразования, которые выглядят как яркие сгустки.

Ученые разработали метод пиксельной реконструкции изображения, который позволяет определить истинную форму галактики по растянутому и искаженному изображению, возникающему при гравитационном линзировании. Алгоритмы восстанавливают распределение поверхностной яркости исходной галактики на пиксельной сетке, при этом разрешение достаточно чувствительное к областям размером до ста парсек и меньше.

1 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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