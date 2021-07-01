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Только три президента США оказались хуже Трампа

В рейтинге президентов США, который составляет канал C-SPAN, экс-президент Дональд Трамп занял 41 место.

Ниже него в рейтинге оказались только три американских лидера: 14-й президент Франклин Пирс, 17-й президент Эндрю Джонсон и 15-й президент Джеймс Бьюкенен.

Канал публикует свой рейтинг в четвертый раз с 2000 года. Каждый раз, включая 2021 год, первое место в нем занимал президент Авраам Линкольн. Также в тройку лидеров в 2021 году вошли Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа, 44-й президент Барак Обама США замкнул десятку лидеров рейтинга.

Рейтинг составляют 142 специалиста, включая историков. Они оценивают каждого президента по десяти качествам.

1 июля, 2021 | Category: Новости, США
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