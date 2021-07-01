Суд освободил обвиненного в изнасилованиях комика Билла Косби: против него выступали 60 женщин

83-летнего американского комика Билла Косби освободили из тюрьмы. Он отбывал срок за сексуальное насилие и успел отсидеть два года из десяти. Иски против него подавали более 60 женщин, пять жертв давали показания в суде. Верховный суд Пенсильвании отменил обвинительный приговор 2018 года из-за того, что вердикт был вынесен с нарушениями закона. Оказалось, что в 2015 году Билл давал показания против себя еще по другому, уже закрытому делу, договорившись о сделке со следствием. По условиям этого соглашения показания актера не могли быть использованы для предъявления новых обвинений в его адрес и повторного рассмотрения дела, что и произошло в 2018 году.

Я никогда не менял ни свою позицию, ни свою историю. Я всегда настаивал на своей невиновности. Особое спасибо Верховному суду Пенсильвании за верность закону,

— прокомментировал Билл Косби свое освобождение в твиттере, поблагодарив поклонников и друзей за поддержку.

После отмены приговора адвокат Глория Оллред, представлявшая интересы нескольких пострадавших женщин, заявила:

Сегодняшнее решение Верховного суда Пенсильвании об отмене приговора Биллу Косби должно быть разрушительным для обвинителей Билла Косби. Мое сердце особенно сочувствует тем, кто храбро свидетельствовал по обоим его уголовным делам.

Оллред добавила:

Несмотря на решение Верховного суда Пенсильвании, это была важная борьба за справедливость, и хотя суд отменил обвинительный приговор по техническим основаниям, он не оправдал поведение Билла Косби. Решение суда не должно интерпретироваться как заявление или вывод о том, что он не участвовал в действиях, в которых его обвиняли.

В сентябре 2018 года суд приговорил Билла Косби к десяти годам тюремного заключения. Условия приговора подразумевали, что Косби может подавать прошение о досрочном освобождении, но не ранее, чем через три года лишения свободы. Его освободили раньше.

Косби отбывал наказание за изнасилование сотрудницы Университета Темпл Андреа Констанд. Женщина утверждала, что в 2004 году Косби опоил ее снотворным и трижды изнасиловал в своем доме в Филадельфии.

Когда произошло сексуальное насилие, я была молодой женщиной, полной уверенности в себе и с нетерпением ожидающей светлого будущего, полного возможностей. Сейчас, почти 15 лет спустя, я женщина средних лет, которая большую часть своей взрослой жизни в оковах, не в состоянии полностью выздороветь или двигаться вперед,

— рассказывала Андреа после того, как Косби был осужден.

Как мы отметили выше, против Билла, лауреата премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми», подавали иски более 60 женщин. Большая часть этих обвинений была опровергнута защитой. На суде 2018 года давали показания пять жертв изнасилования, пострадавших от Косби. Известная модель Дженис Дикинсон рассказывала, что в 1982 году Косби изнасиловал ее, предварительно опоив, а актриса София Вергара поведала, что шоумен домогался ее в прямом эфире.

СМИ опасаются, что освобождение Билла Косби вынудит прокуроров запрашивать более мягкие приговоры фигурантам подобных дел. Он был одной из первых знаменитостей, осужденных в период стихийно возникшего движения Me Too, которое поддерживает жертв сексуального насилия.