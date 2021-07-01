США и Великобритания разоблачили масштабную хакерскую кампанию российской военнной разведки

Агентство по национальной безопасности США, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры и Национальный центр кибербезопасности Великобритании разоблачили массированную хакерскую кампанию российской военной разведки, нацеленную на проникновение в правительственные и частные компьютерные сети, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин.

По словам ведомств, кампания ГРУ, о некоторых элементах которой сообщалось ранее, началась в середине 2019 года и затронула сотни государственных и частных объектов, включая правительственные учреждения, военные организации, энергетические компании, учебные заведения, исследовательские центры и СМИ.

Как сообщается, хакеры используют метод «полного перебора» (brute force), то есть взлом учетных записей путем подбора логина и пароля. Также сообщается, что значительная часть этой деятельности осуществлялась через облачные сервисы Microsoft Office 365.

Ведомства предупреждают, что эти усилия «почти наверняка» продолжаются до сих пор.