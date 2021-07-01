«Сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади»: у Держдепі США назвали найбільший пріоритет у відносинах із Україною

Про це заявила заступниця помічника держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці Кара Макдональд, передає «Укрінформ».

«Підтримка реформ у критично важливих сферах є найбільшим пріоритетом для відносин Сполучених Штатів з Україною», — сказала Макдональд.

Представниця Держдепу зазначила, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу в реформах, заявивши, що «сьогодні Україна сильніша, успішніша й більш підзвітна своєму народові.

Проте Макдональд наголосила, що українські олігархи й надалі отримують надприбутки за рахунок держави, що заважає боротьбі з корупцією.

Представниця Держдепу також нагадала про активність США щодо протидії корупції в Україні, зокрема, про санкції проти Ігоря Коломойського та його оточення.

«Ми сподіваємося побачити подальші дії з боку української влади, спрямовані на зміцнення й посилення судових інституцій, припинення безкарності та створення інституційного потенціалу для притягнення до відповідальності корупціонерів», — сказала Макдональд.

Крім того, представниця Держдепу закликала українську владу до реформування судової системи, забезпечення гарантій незалежності в роботі НАБУ, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також наголосила на необхідності посилити відповідальність за неправдиве декларування доходів чиновниками, прискорити прозорий процес призначення прокурорів САП, привести законодавство про корпоративне управління до стандартів ОЕСР і підтримувати незалежність Вищого антикорупційного суду.