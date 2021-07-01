Скарлетт Йоханссон анонсировала открытие личного косметического бренда

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон объявила о планах запустить собственный косметический бренд в следующем году.

Пока неизвестно название компании, однако СМИ пишут, что она будет соучредителем, генеральным директором и основателем фирмы.

Знаменитость анонсировала проект как «чистый и доступный подход к красоте».

«Меня очаровывала преобразующая сила красоты с детства. Моя мать прививала мне страсть к уходу за собой с раннего подросткового возраста. Несколько лет назад я отступила от своих сделок с красотой, чтобы создать что-то истинное для себя», – отметила актриса.

Известно, что над созданием косметики Йоханссон сотрудничает с Кейт Джонсон, а инвестором стала компания Najafi.

«Это будет бренд для всех. кто хочет, чтобы их кожа выглядела наилучшим образом с минимальными усилиями».