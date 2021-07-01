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Скандальный Шайа ЛаБаф снова сошёлся с бывшей женой

Шайа ЛаБаф снова сошёлся с бывшей женой

Кажется, Шайа ЛаБаф и Миа Гот отлично провели время в самом счастливом месте планеты — папарацци засекли идущую бок-о-бок пару в Диснейленде. Бывшие супруги развлекались, катаясь на аттракционах, а также посетили зону «Звёздных войн».

Ранее две недели назад бывших возлюбленных также засекли вместе во время велопрогулки в Калифорнии.

Напомним, что это очередное воссоединение ЛаБафа и Гот после множественных расставаний, начиная с 2012 года, когда они впервые встретились и начали встречаться. Они поженились в 2016-ом, но развелись в 2018-ом. В 2020 году на пальце актрисы вновь заметили обручальное кольцо. Позже пара снова рассталась, и Шайа начал встречаться с другой коллегой — Маргарет Куэлли, с которой у него в итоге не сложилось.

Однако в конце того же года актёра обвинили в насилии и абьюзивном отношении. Об этом рассказала одна из его бывших девушек FKA Twigs. После обвинений ЛаБаф лишился карьеры.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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