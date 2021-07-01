Шляпа Индианы Джонса продана за 300 тысяч долларов

Знаменитая фетровая шляпа археолога и искателя приключений Индианы Джонса, в которой Харрисон Форд снимался во втором фильме франшизы «Индиана Джонс и Храм Судьбы», была продана во вторник, 29 июня 2021 года, на аукционе в магазине реквизита в Лос-Анджелесе за гораздо большую сумму, чем предполагалось. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, культовая федора, по оценкам аукционного дома, стоила от 150 до 250 тысяч долларов. Выигравшая ставка составила 300 тысяч долларов. Имя покупателя не разглашается.

«Созданная компанией по производству головных уборов Герберта Джонсона, которая также делала шляпы для фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», федора была слегка усовершенствована по сравнению со своей «предшественницей» из первого фильма. Художник по костюмам Энтони Пауэлл и его помощница Джоанна Джонстон тесно сотрудничали с Гербертом Джонсоном над модернизацией, результатом которой стала более заостренная тулья, — говорится в описании лота. — Фетровая шляпа в отличном состоянии, слегка изношена и хранится в пластиковой шляпной коробке. Размеры: 33 см x 30 см x 15 см».

Несмотря на то, что 300 тысяч долларов могут показаться солидной ценой, следует отметить, что фетровая шляпа, которую Форд носил в «Поисках утраченного ковчега», была продана на аукционе в 2015 году за более чем 500 тысяч долларов.

Напомним, что на момент написания заметки Джеймс Мэнголд снимает пятый фильм приключенческой франшизы, который планируют выпустить летом 2022 года.