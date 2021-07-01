 

 
«  
  »

Сатирическая мета-комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа выйдет в апреле 2022 года

По сюжету фильма актёру придётся работать на ЦРУ под прикрытием.

Кинокомпания Lionsgate объявила точную дату релиза картины «Невыносимый груз огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) — она выйдет в прокат США 22 апреля 2022 года.

Главный герой фильма — актёр Николас Кейдж, который давно недоволен своей карьерой и оказывается на пороге банкротства. Чтобы подзаработать, он соглашается приехать на день рождения мексиканского миллионера, но с Кейджем внезапно связывается ЦРУ. Оказывается, что мексиканец — глава преступной группировки, а звезде придётся поработать под прикрытием.

Исполнителю главной роли предстоит сыграть не только вымышленную версию самого себя, но и «молодого» Кейджа, который является «старому» в видениях. Ранее актёр признавался, что для этого ему пришлось вспомнить свои старые киноработы.

Помимо самого Николаса Кейджа, в «Невыносимом грузе» сыграют:

  • Педро Паскаль («Мандалорец», «Чудо-женщина: 1984»);
  • Шэрон Хорган («Ночные игры»);
  • Алессандра Мастронарди («Медичи»);
  • Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда»);
  • Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»);
  • Тиффани Хэддиш («Приколисты в дороге»).

Фильм станет второй режиссёрской работой Тома Гормикэна, который до этого снял комедию «Этот неловкий момент». Проект находился в работе ещё с 2019-го, но производство пришлось отложить из-за пандемии.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  