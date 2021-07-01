Сатирическая мета-комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа выйдет в апреле 2022 года

По сюжету фильма актёру придётся работать на ЦРУ под прикрытием.
Кинокомпания Lionsgate объявила точную дату релиза картины «Невыносимый груз огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) — она выйдет в прокат США 22 апреля 2022 года.
Исполнителю главной роли предстоит сыграть не только вымышленную версию самого себя, но и «молодого» Кейджа, который является «старому» в видениях. Ранее актёр признавался, что для этого ему пришлось вспомнить свои старые киноработы.
Помимо самого Николаса Кейджа, в «Невыносимом грузе» сыграют:
- Педро Паскаль («Мандалорец», «Чудо-женщина: 1984»);
- Шэрон Хорган («Ночные игры»);
- Алессандра Мастронарди («Медичи»);
- Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда»);
- Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»);
- Тиффани Хэддиш («Приколисты в дороге»).
Фильм станет второй режиссёрской работой Тома Гормикэна, который до этого снял комедию «Этот неловкий момент». Проект находился в работе ещё с 2019-го, но производство пришлось отложить из-за пандемии.
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