Глава МИД Украины спрогнозировал сроки вступления в ЕС и НАТО Американцы смогут указывать третий пол в паспортах » Сатирическая мета-комедия с Николасом Кейджем в роли Николаса Кейджа выйдет в апреле 2022 года По сюжету фильма актёру придётся работать на ЦРУ под прикрытием. Кинокомпания Lionsgate объявила точную дату релиза картины «Невыносимый груз огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) — она выйдет в прокат США 22 апреля 2022 года. Главный герой фильма — актёр Николас Кейдж, который давно недоволен своей карьерой и оказывается на пороге банкротства. Чтобы подзаработать, он соглашается приехать на день рождения мексиканского миллионера, но с Кейджем внезапно связывается ЦРУ. Оказывается, что мексиканец — глава преступной группировки, а звезде придётся поработать под прикрытием. Исполнителю главной роли предстоит сыграть не только вымышленную версию самого себя, но и «молодого» Кейджа, который является «старому» в видениях. Ранее актёр признавался, что для этого ему пришлось вспомнить свои старые киноработы. Помимо самого Николаса Кейджа, в «Невыносимом грузе» сыграют: Педро Паскаль («Мандалорец», «Чудо-женщина: 1984»);

(«Мандалорец», «Чудо-женщина: 1984»); Шэрон Хорган («Ночные игры»);

(«Ночные игры»); Алессандра Мастронарди («Медичи»);

(«Медичи»); Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда»);

(«Плохие парни навсегда»); Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»);

(«Как я встретил вашу маму»); Тиффани Хэддиш («Приколисты в дороге»). Фильм станет второй режиссёрской работой Тома Гормикэна, который до этого снял комедию «Этот неловкий момент». Проект находился в работе ещё с 2019-го, но производство пришлось отложить из-за пандемии.