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Сальма Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией

Сальма Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией

На своей странице в Instаgram Сальма опубликовала серию снимков, которые вызвали бурю комплиментов и восхищений у поклонников.

Хайек снялась для журнала The Sunday Style и опубликовала на личной странице в Инстаграм серию портретных фото, а также, образ в облегающем платье. Фанаты тут же отметили, что в свои 54 года актриса выглядит просто невероятно, особенно, учитывая заявления Хайек о том, что она никогда не прибегает к уколам красоты и предпочитает стареть естесственно.

В этом году вышел фильм «Телохранитель жены киллера» с Сальмой в главной роли. Стоит отметить, что голливудская актриса прекрасна не только на страницах журнала, но и на большом экране.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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