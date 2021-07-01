Россия продолжает газовую войну — цены на газ в Европе взлетели до максимума за 13 лет

Россия продолжает газовую войну — цены на газ в ЕС растут, а хранилища полупусты. В то же время СПГ поставки сократились до минимума. Россия не спешит увеличивать поставки газа, и даже ограничивает прокачку газа через Украину. Вероятно к зиме стоимость газа вырастет еще больше. Кремль рассчитывает, что европейские операторы закупят газ на зиму по сумасшедшей цене, а «некоторые государства» пойдут на политические уступки — сообщает источник, близкий к «Газпрому».

Европейский рынок газа продолжает полет к новым максимумам, встречая с полупустыми хранилищами июльскую остановку ключевых «Газпрома».Спотовые цены на газ в ЕС седьмой торговый день подряд превышают 400 долларов за тысячу кубометров и держатся на максимальных за 13 лет уровнях.

В среду газ на хабе TTF в Нидерландах подорожал еще на 4% и достигал 465 за тысячу кубометров.

Новый виток газового ралли начался во вторник, когда «Газпром» в очередной раз отказался увеличивать транзит через Украину.

Компания прокачивает ежедневно 109 млн кубометров (по долгосрочному контракту) и еще 15 млн — по дополнительному бронированию.

Киев с весны регулярно проводит аукционы, предлагая «Газпрому» забронировать еще более 60 млн кубометров в сутки. Последний такой аукцион состоялся 28 июня, и «Газпром» снова не стал бронировать мощности, даже несмотря на то, что в июле на плановую профилактику остановятся основные газопроводы — «Северный поток-1» (с 13 по 23 июля) и «Ямал-Европа» (с 6 по 10 июля).

С начала года спотовые цены на газ в Европе подскочили почти вдвое, а относительно минимумов прошлого лета — практически в 10 раз. К началу июня европейские хранилища были заполнены менее чем на 37%. В них находилось 40 млрд кубометров газа — вдвое меньше, чем год назад.

Нехватку газа мог бы покрыть СПГ, но его поставки в Европу в июне упали на 20%, поскольку все свободные объемы забирает Азия, где цены еще выше.

«На рынке нет значительного нового предложения газа, поэтому при сохранении стабильно высокого спроса и отсутствия внешних рисков, как локдауны, стоит ожидать сохранения высоких цен на перспективу, как минимум, до конца года», — прогнозирует аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.