«Разобьем голову об стальную стену»: Си Цзиньпин предостерег Запад от «заносчивых поучений»

Председатель КНР Си Цзиньпин в речи по случаю столетия правящей Коммунистической партии заявил, что Китай не угнетает другие страны, и пригрозил «разбить голову в кровь об стальную стену» тем, кто вмешивается в его внутренние дела.
Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую в Вашингтоне называют геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались.
Конфронтация между Китаем и США обостряется и из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией. Американский закон обязывает Вашингтон оказать Тайбэю военную помощь, если Китай попытается установить контроль над Тайванем силой.
Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай сохраняет «непоколебимую приверженность» воссоединению с Тайванем. «Никто не должен недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Си.
Выступление генсека сопровождалась бурными аплодисментами 70 тысяч специально отобранных зрителей на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
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