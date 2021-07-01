«Никогда не стану старой»: 54-летняя Сальма Хайек впечатлила глубоким шпагатом

На июльской обложке мексиканской версии журнала Elle Сальма Хайек предстала в яркой шубе с обилием блесток. На снимках для разворота актриса предстала в ярко-красном пышном платье и бело-голубом наряде с цветочным принтом.

В последнем образе 54-летняя Сальма показала восхитительную растяжку. На фото можно увидеть, как она непринужденно позирует, сидя на поперечном шпагате. Вероятно, это плоды занятий йогой, которую звезда считает секретом своей молодости.

В интервью для Elle Хайек поделилась своими чувствами по поводу того, что она станет первой мексиканкой, снявшейся в фильме от Marvel.

По словам актрисы, она не предполагала, что ее позовут сниматься в адаптации комиксов «Вечные», ведь она старше многих в актерском составе. В то же время Сальма согласилась с утверждением интервьюера о том, что она не старая.

«Я никогда не стану старой, мне слишком любопытна жизнь. Я знаю 15-летних девушек, которые старше меня», — заявила актриса.

Она также поделилась некоторыми снимками в личном Instagram и поблагодарила работников журнала за «шикарную обложку».

«Вы мой герой», «Впечатляюще», «Королева всего», «Красавица», — написали подписчики в комментариях.

Источник фото: Legion-Media