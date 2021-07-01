НБУ продовжує розвалюватись — звільняється директор департаменту фінансової стабільності

Про це він написав у Facebook.
Ваврищук заявив, що його спостереження про стан справ в Нацбанку співпадають з міркуваннями Олександра Бевза (директора Департаменту ліцензування, весь менеджмент, якого подав заяви про звільнення — ред.).
«Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ», — написав менеджер.
- Команда керівників Департаменту ліцензування 30 червня 2021 року повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через «централізацію влади» керівництвом регулятора та «заміну колегіальності директивним прийняттям рішень»
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