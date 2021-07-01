НБУ продовжує розвалюватись — звільняється директор департаменту фінансової стабільності

Про це він написав у Facebook.

Ваврищук заявив, що його спостереження про стан справ в Нацбанку співпадають з міркуваннями Олександра Бевза (директора Департаменту ліцензування, весь менеджмент, якого подав заяви про звільнення — ред.).

«Повністю поділяю висловлену позицію. Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ», — написав менеджер.