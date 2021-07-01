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Начались съемки сиквела «Ножи наголо»

Начались съемки сиквела "Ножи наголо"

Режиссер Райан Джонсон сообщил о завершении первого съемочного дня второй части детективного триллера «Достать ножи». Официального названия у сиквела еще нет.

«Спасибо милым, терпеливым людям здесь, в Греции, за то, что позволили нам совершать все эти убийства на их мирных берегах», — написал режиссер в Twitter.

Напомним, главным героем, как и в первой части, станет детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниэла Крэйга. Детали сюжета не раскрываются, но с предыдущим фильмом связей не будет. Бланка ждет совершенно новое дело.

В сериале помимо Крэйга заняты Дэйв Батиста и Кейт Хадсон. Дата премьеры пока не обозначена. Добавим, что Netflix отвалил за обе части 400 млн долларов.

1 июля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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