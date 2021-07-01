Арештовану «трубу Медведчука» на 5 років передали в управління компанії «Укртранснафта», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Відповідну угоду про управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» компанія підписала з АРМА. Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства.
«Відповідно до умов договору «Укртранснафта» має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше як 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом», – мовиться в повідомленні.
«Укртранснафта» прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у лютому 2021 року.
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