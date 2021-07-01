Арештовану «трубу Медведчука» на 5 років передали в управління компанії «Укртранснафта», яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Відповідну угоду про управління українською частиною нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» компанія підписала з АРМА. Про це повідомили у пресслужбі акціонерного товариства.

«Відповідно до умов договору «Укртранснафта» має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше як 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом», – мовиться в повідомленні.

Зазначається, що «Укртранснафта» планує найближчим часом отримати всі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом.

«Укртранснафта» прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок» у лютому 2021 року.