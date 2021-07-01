США и Великобритания разоблачили масштабную хакерскую кампанию российской военнной разведки Начались съемки сиквела «Ножи наголо» » Как фильм «Назад в будущее» предсказал появление современных гаджетов Создатели фильма «Назад в будущее» и не предполагали, что лента станет пророческой. Показанные в картине «умные» часы, видеосвязь, планшеты стали обыденными вещами для современного человека. С момента премьеры культового фильма «Назад в будущее» прошло всего 35 лет, а фантастические новинки техники, о которых рассказал зрителям режиссер Роберт Земексис, оказались повседневными предметами для современного человека. Успех приключенческой комедии поясняется появлением в кадре необычных предметов и возможностей, которые получили герои фильма. «Умные» часы сегодня стали привычным аксессуаром, а вот в 1985 году этот гаджет удивил зрителей и дал героям фильма – Доку Брауну и Марти МакФлаю, узнать, когда закончится дождь. Виртуальные очки, «умный» дом, общение по видеосвязи и оплата при помощи безналичного расчета, использование отпечатков для входа в помещение, планшет и дроны – все это заворожило зрителей. Такие возможности в конце ХХ века казались фантастическими, а фильм «Назад в будущее» пророческим. Возможно, создатели картины спровоцировали технический прогресс и показали специалистам новую реальность, которая облегчит жизнь человечеству.